مغني "الراب" الأمريكي يدخل عالم الماريخوانا

دخل مغني "الراب" الأمريكي، جاي زي، مجال صناعة القنب التي تنمو بشكل سريع حيث يشغل منصب خبير استراتيجي في شركة "كالفيا" بولاية كالفورنيا

وقالت الشركة في بيان أن مغني "الراب" سيزيد من جهوده المتعلقة بالعدالة الاجتماعية من خلال زيادة تدريب السجناء السابقين على الوظائف.وقال جاي زي في بيان”نريد القيام بأمر رائع ونستمتع في نفس الوقت، ونقدم الخير“.

كما يعد،جازي، أحدث شخصية شهيرة تنضم لقطاع الماريجوانا مع التوسع في إباحة استخدامها للأغراض الترفيهية ليشمل 11ولاية بينها كاليفورنيا.

وقالت مجلة "فوربس" في يونيو/ حزيران إن جاي زي يصبح أول ملياردير من نجوم الهيب هوب بفضل الاستثمار في الملابس والشمبانيا وخدمة أوبر لنقل الركاب ومن خلال شركته (روك نيشن) للترفيه.

هذا وساعد ،جاي زي، في وقت سابق، في تأسيس جماعة معنية بالعدالة الجنائية تدعى "تحالف الإصلاح"بهدف المساعدة على إخراج مليون أمريكي من السجون خلال السنوات الخمس المقبلة بإطلاق سراح مشروط أو مع وضعهم تحت المراقبة.