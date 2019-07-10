بالصور... الفنانة السورية رنا الأبيض في عيد ميلادها: كبرنا بس القلب شباب

نشرت الفنانة السورية رنا الأبيض، مجموعة من الصور على صفحتها في موقع "فيسبوك" احتفالا بعيد ميلادها.

كتبت الفنانة السورية "أجمل مافي التقدم في العمر أنه يجعلك تستصغر أمورا كثيرة كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك".

وأضافت الأبيض "وفتنا بالأربعين وبلشنا نقول حكم... وفهمنا شو يعني كبرنا بس القلب شباب".

وحازت الصور على تفاعل كبير من معجبيها، حيث أبدوا إعجابهم بها وبجمالها، والأهم من ذلك إفصاحها عن عمرها الحقيقي، وهو الشيء الذي تخافه الكثير من النساء.