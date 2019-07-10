صابر الرباعي يطلق مسابقة لجمهوره

طالب النجم صابر الرباعي جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي باختيار أغنية من ألبومه الجديد، لتصويرها على .طريقة فيديو كليب

كما أطلق الفنان التونسي مسابقة لجمهوره حيث سيختار مع فريق العمل 3 فائزين يوميا.

وكتب المغني كيفية المشاركة في التصويت ونشرها على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وقال "ما هي أغاني الألبوم التي تحبون مشاهدتها بفيديو كليب؟ إذا سمعت الألبوم، خذ سكرين شوت وضعها على تويتر، إنستغرام أو فيسبوك، مع هاشتاغ صابر الرباعي2019، وأعملي تاغ. أنا وفريق العمل نختار 3 فائزين يوميا".

٣ فائزين يوميا لمدة أسبوع من فايسبوك، إنستاغرام و تويتر. إعملوا شكرينشوت أو فيديو عندما تسمعون الألبوم على تطبيق ديزر و إنشروهم على المواقع مع تاغ لحسابي الرسمي و هاشتاغ #صابر_الرباعي٢٠١٩

سيفوز الرابحين:

بلقائات خاصة، حضور إحدى حفلاتي الصيفية، مكالمة مني و العديد من الجوائز. pic.twitter.com/kiC34hEns7 — صابر الرباعي (@rebaisaber) 6 июля 2019 г.

وانهالت التعليقات حول اختيار الأغنية، حيث نالت أغنية "عمري الجديد" النصيب الأكبر من الترشيحات، فيما ينتظر الجمهور ما ستكشف عنه الأيام المقبلة حول الأغنية الفائزة التي سيقوم بتصويرها.

هذا ويضم الألبوم الجديد 10 أغاني منوعة بين اللهجات اللبنانية، والمصرية، والتونسية، حيث طرح أغنية "باي باي" من الألبوم، وهي باللهجة التونسية، وحققت نسب استماع عالية عبر موقع “يوتيوب”.