زوجة لاعب برشلونة تستمتع بإجازتها في أسوان (صور)

قامت ماريا تريزا زوجة اللاعب التشيلي، ولاعب برشلونة أرتور فيدال، برحلة سياحية وترفيهية لزيارة مصر.

وتضمن برنامج ماريا زيارة المعالم الأثرية والمناطق السياحية ومنها معابد فيلة وأبو سمبل، وأيضا متحف النوبة، وقرية غرب سهيل، كما قامت ماريا برحلة نيلية.

وأعربت زوجة لاعب منتخب تشيلي، عن سعادتها بزيارة أسوان، ملتقطة بعض الصور التذكارية بصحبة ابنها.