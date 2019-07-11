شيرين تظهر لأول مرة بعد شائعات مرضها...بالصورة

ظهرت الفنانة المصرية شيرين لأول مرة بعد شائعات المرض التي طالتها خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت شيرين صورة لها مع زوجها المطرب حسام حبيب، وعلقت عليها بقلب.

View this post on Instagram ♥️ A post shared by Sherine Abdel-Wahab (@sherine) on Jul 10, 2019 at 1:48pm PDT

وكانت شائعات أيضا طالت شيرين بخصوص حملها، إلا أن هذا الأمر لم يتأكد حتى الآن.

ونفى حسام حبيب منذ فترة شائعات مرض شيرين.