بعد إثارتها جدلا في السعودية... رانيا يوسف ترد

ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف على منتقديها في السعودية، بعد تصريحاتها بشأن إسقاط الولاية عن النساء في المملكة.

وقالت الفنانة المصرية في تصريحات لموقع "إرم نيوز" إن هناك حالة تربص بها في حالة تعبيرها عن رأيها أو ظهورها بشكل معين، مشيرة إلى أن حريتها الشخصية ملك لها.

وأشارت إلى "احترامها للجمهور الذي يحترم رأيها، ويقف على الحياد في دعمه لآرائها".

وأوضحت أن "الهاشتاغ "#اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_ال١٨" استخدمه عشرات الآلاف من المغردين عبر "تويتر" للتعبير عن آرائهم"، مشيرة إلى أن "التعبير عن رأيها جاء انطلاقًا من كونها امرأة إضافة إلى أنها مواطنة لها حقوق وعليها واجبات".

وقالت رانيا يوسف إنها "تكن كل احترام وتقدير للمرأة السعودية، ودعمها لها جاء من باب دعمها لحرية المرأة في المجتمع العربي".

وأحدثت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، جدلا واسعا بين السعوديين، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بسبب مشاركتها رأيها حول حرية المرأة السعودية.

نعم لاسقاط الولايه بعد الـ 18 🇸🇦

نعم لحريه المرأه

نعم لنجاح المرأه

نعم لاستقلال المرأه#اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_ال١٨ — رانيا يوسف (@RaniahYousief) July 9, 2019

​وأعلنت يوسف، عبر تغريدة لها على موقع التغريدات، يوم الثلاثاء الماضي، عن دعمها لإسقاط الولاية المفروضة على النساء في السعودية، إذ غردت في تعليقها على هاشتاغ "#اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_الـ18": "نعم لإسقاط الولاية بعد الـ 18 نعم لحرية المرأة، نعم لنجاح المرأة، نعم لاستقلال المرأة".