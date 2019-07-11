رد فعل رئيسة وزراء نيوزيلندا على قاتل قطتها

ونشرت صفحة باسم "غوست أوف بادلز" أو "روح بادلز"، تغريدة بعنوان "أنا أسامحك"، وذلك تعليقا على خبر يكشف اعتراف داهس القطة بواقعته.
I forgive you. #prrp https://t.co/YavEedlv0W— The Ghost of Paddles (@FirstCatofNZ) July 10, 2019
وجاءت في اعتراف قاتل القطة ويدعى كريس، والتي نشرت لأول مرة أن "الحادث وقع عندما كان يقود سيارته إلى الوراء من أجل أن يخرج من ممر منزله، مشيرا إلى أن منزله يقع على مقربة من منزل أردرن في أوكلاند، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من تولي السياسية أعلى منصب في البلاد، بحسب موقع "ناشيونال بوست".
Thanks Mum for bringing me out so I can speak to the press. Must give the people what they want — and what they want is me. Prrrrp ❤️ pic.twitter.com/uiA1jk3qeN— The Ghost of Paddles (@FirstCatofNZ) October 21, 2017
وأضاف أنه تلقى رسالة على هاتفه بعد نحو شهر من الحادث، متابعا: "لقد كانت جاسيندا. لقد هاتفتني تقول: أنا آسفة لأنك اضطررت للمرور بهذا، وأشكرك على البطاقة (التي أرسلتها).. لقد كان هذا غاية في اللطف أن تأخذ من وقتها لتتأكد أنني بخير بعدما دهست قطتها!".
PM @jacindaardern's cat @FirstCatofNZ — Paddles — has reportedly been killed after being hit by a car this morning… really sad news:(pic.twitter.com/IDzlRydYOG— Luke Appleby (@lukeappleby) November 7, 2017
وأوضح أنه حاول العثور على مالك القطة بعدما دهسها بسيارته، وشعر بالخوف لأن أحد الجيران قال له إنها قطة رئيسة الوزراء.
Regierungsschefin Ardern trauert — Neuseelands Twitter-Star und @FirstCatofNZ #Paddles ist tot https://t.co/R1XwTtTbrf„First-Cat“-Paddles-ist-tot-article3697229.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter pic.twitter.com/IYNq6tQL0I— General-Anzeiger (@gabonn) November 9, 2017
ونعت أردرن قتطها "بادلز" في تغريدة لها عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، قائلة: "كل شخص فقد حيوانا أليفا سيعرف الحزن الذي نشعر به. لقد كانت القطة بادلز محبوبة جدا".
يذكر أن القطة بادلز عرفت على نطاق واسع لامتلاكها حساب على موقع "تويتر"، والذي كان يحمل اسم "FirstCatofNZ" وكان لديها أكثر من 10 آلاف متابع.
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