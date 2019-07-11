بالفيديو... اكتشاف مقبرة فرعونية تحت الماء في السودان

اكتشفت مقبرة فرعونية قابعة أسفل أحد الأهرامات بالقرب من مدينة نوري، إحدى مناطق المقابر الملكية القديمة في السودان.

وتعتبر هذه المقبرة جزءا من موقع نوري الأثري، الممتد على مساحة 170 فدانا شمال السودان، وتتكون من 3 غرف مزينة بأسقف مقوسة جميلة في حجم حافلة ركاب صغيرة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وعثر مكتشف المقبرة، عالم الآثار بيرس بول كريسمان، المتخصص في الغوص تحت الماء، على قرابين من الذهب وتماثيل مصنوعة من الزجاح غلفت بالذهب.

وفي الوقت الذي أتت فيه المياه على الزجاج من الأسفل، ظل غلاف التماثيل الذهبي الصغير في مكانه.

ويعتقد أن هذه القرابين كانت تقدم للفرعون "ناستاسين"، الذي حكم "مملكة كوش" من عام 335 إلى عام 315 قبل الميلاد.

وقال "كرسيمان" إنه وفريقه حفروا قدر المستطاع ليصلوا إلى سلم مؤلف من 65 درجة، وعند الدرجة 40، اضطروا للغوص تحت الماء ليصلوا إلى مدخل المقبرة، مستخدمين خراطيم طويلة لتوصيل الأوكسجين من أعلى للغواصين تحت الماء.

وهذه الأهرامات، البالغ عددها 20، هي مقابر لملوك حضارة الكوش المعروفين باسم "الفراعنة السود".

وحكمت مملكة كوش لقرون عديدة، قبل أن تغزو مصر في القرن الثامن قبل الميلاد، وتحكمت لفترة امتدت حوالى 100 عام.

ويعتبر مكان دفن الملوك هو الفارق الأبرز بين أهرامات السودان وأهرامات مصر الشهيرة، إذ يدفن الفراعنة المصريون داخل الهرم، بينما كان ملوك السودان القدماء يدفنون تحت الهرم.