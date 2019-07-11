طفل كيم كارداشيان يجذب 5 ملايين متابع في أقل من 24 ساعة

حقق سالم ويست، البالغ من العمر شهرين فقط، أكثر من 5 ملايين إعجاب، عبر حساب والدته على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي كان يبتسم فيها للكاميرا.
View this post on Instagram
واستقبلت كيم كارداشيان وزوجها، مطرب الراب الأمريكي، كانيى ويست، طفلهما "سالم ويست"، في 9 مايو/أيار، عن طريق أم بديلة.
وقررت كارداشيان استخدام الأم البديلة، وذلك بسبب إصابتها بتكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم.
يذكر أن كيم كارداشيان وكانيى ويست، رزقا بابنتهما شيكاغو ويست، عن طريق أم بديلة في شهر يناير/كانون الثاني 2018، كما أنه لديهما ابنة تدغى نورث، وتبلغ من العمر 5 سنوات، وساينت البالغ من العمر 3 سنوات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)