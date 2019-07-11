طفل كيم كارداشيان يجذب 5 ملايين متابع في أقل من 24 ساعة

استطاع الطفل الرابع لنجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، أن يجذب أكثر من 5 ملايين من متابعيها، وذلك بعد نشرها أول صورة واضحة له.

حقق سالم ويست، البالغ من العمر شهرين فقط، أكثر من 5 ملايين إعجاب، عبر حساب والدته على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي كان يبتسم فيها للكاميرا.

View this post on Instagram I meannnnn my baby Psalm is so sweet!!! A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jul 10, 2019 at 2:01pm PDT

واستقبلت كيم كارداشيان وزوجها، مطرب الراب الأمريكي، كانيى ويست، طفلهما "سالم ويست"، في 9 مايو/أيار، عن طريق أم بديلة.

وتعاني كيم من مشاكل تمنعها من الحمل، فليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها كيم إلى الأم البديلة فقد قامت بذلك من قبل مع ابنتها شيكاغو.

وقررت كارداشيان استخدام الأم البديلة، وذلك بسبب إصابتها بتكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم.

يذكر أن كيم كارداشيان وكانيى ويست، رزقا بابنتهما شيكاغو ويست، عن طريق أم بديلة في شهر يناير/كانون الثاني 2018، كما أنه لديهما ابنة تدغى نورث، وتبلغ من العمر 5 سنوات، وساينت البالغ من العمر 3 سنوات.