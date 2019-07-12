تحذير للمصريين من طقس اليوم... الحرارة 44 والرطوبة 90%

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من طقس اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الحرارة تصل في بعض المحافظات إلى 44 درجة مئوية، وارتفاع نسبة الرطوبة حتى 90%.

قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة، محمود شاهين، إن "طقس اليوم الجمعة، شديد الحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وباقي أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار، بحسب ما نقله موقع "مصراوي".

وأشار إلى أن "الطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية "السلوم مطروح والإسكندرية" ويميل للحرارة على بورسعيد ورفح والعريش".

وتابع أن "درجات الحرارة، تبلغ على القاهرة ومحافظات الوجه 40 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية الغربية 31 درجة، وعلى السواحل الشرقية بين 33 و 34 درجة، وعلى محافظات القناة 41 درجة، وعلى شمال الصعيد 43 وجنوب الصعيد تصل لـ 44 درجة مئوية".

وأوضح شاهين أن نسب الرطوبة لا زالت مرتفعة على أغلب الأنحاء تصل لـ90% على السواحل الشمالية، فيما تتراوح من 70 إلى 75% على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وحتى شمال الصعيد.