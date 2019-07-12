سبب عجيب وراء إصرار بلجيكي أن يجلس على مرحاض لخمسة أيام

جلس رجل بلجيكي على مرحاض نحو 5 أيام هذا الأسبوع، لتسجيل رقم قياسي عالمي.

دخل جيمي دو فرين، البالغ من العمر 48 عاما، الذي يسعى ليعمل قائد حافلة، في تحد أجلسه على مرحاض لـ5 أيام، وفقا لما نشرته شبكة "إن دي تي في".

وأصر دو فرين على أن يجلس لمدة 165 ساعة على مرحاض نصب خصيصا لهذا الغرض وسط حانة، لكن قواه خارت صباح اليوم الجمعة بعد 116 ساعة.

وقال لوكالة "رويترز" "السخرية من الذات هي أفضل الطرائف في هذا الأمر. لماذا أقوم بذلك؟ ولم لا؟".

وكانت حانة فيلبس بلاس في مدينة أوستند مفتوحة طوال مدة التحدي.

Jimmy De Frenne has an interesting goal for this summer: set a world record for time spent sitting on a toilet! He is planning on sitting for 165 hours (almost 7 days). He said he didn’t do anything to prepare except “normal daily stuff.” #mubxl pic.twitter.com/IMkuMZwHY7 — Caroline Dade (@CarolineDade) July 11, 2019

وسمح للرجل باستراحة 5 دقائق كل ساعة، وكان بوسعه تجميعها من عدة ساعات ليأخذ قسطا من النوم.

والمفارقة أنه كان يحتاج لاستراحة لدخول الحمام نظرا لأن المرحاض الذي يستخدمه في التحدي غير موصول بشبكة الصرف.

وقال دو فرين "كنت متعبا جدا وشعرت بألم في ساقيي، لكن أؤمن بنجاحي وأحاول أن أجعل هذا الرقم سجلا رسميا".

Oostendenaar vestigt wereldrecord zo lang mogelijk op toilet zitten 150 uur wou Jimmy De Frenne op het toilet doorbrengen. Maar na 120 uur moest hij zijn wereldrecordpoging stopzetten. Maar het levert hem wel het felbegeerde resultaat op: hij is nameli… https://t.co/OeTepgqFh5 pic.twitter.com/hV0KsJdGya — Veille infopol (@PolBegov) July 12, 2019

ولا يوجد رقم قياسي عالمي للجلوس على مرحاض، لكن دو فرين قال إنه علم بوجود شخص آخر فعل نفس الشيء لمدة 100 ساعة.

وقال دو فرين إن موسوعة "غينيس" على علم بمحاولته، وإن مسؤولين محليين وشهود سيحاولون التحقق من الأمر.

ولم يتسن الوصول لأي مسؤول في موسوعة "غينيس" للتعقيب.