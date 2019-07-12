Widgets Magazine
تسجيل
21:10 12 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    يوسف الجناحي

    الرحالة يوسف الجناحي يصل إلى روسيا على متن دراجته النارية

    © Photo / KATIA TEAMA
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال الرحالة المهندس البحريني، يوسف محمد الجناحي، اليوم الجمعة، إنه وصل إلى موسكو بعد قطعه مسافة 15 ألف كم على دراجته النارية ومروره بنحو 15 دولة.

    موسكو —سبوتنيك. قال الجناحي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "كان من المفروض أن أقطع 15 ألف كم، عبر خمسة عشر دولة، ولكن البرنامج زاد بعد زيارتنا إلى ميونيخ وتم إضافه فرنسا ولندن وبلجيكا وهولندا، أي تم إضافة الأربع دول، وأتوقع حتى نهاية الرحلة سأقطع أكثر من 15 ألف كم، والآن تبقى لدي فقط أذربيجان وجورجيا، رجوعا إلى تركيا وأراضي المملكة العربية السعودية ومن ثم إلى أراضي مملكة البحرين، أي المجموع الكامل هو 16 دولة خلال ما يقارب شهر".

    وأضاف الرحالة يوسف الجناحي، بدأت هوايتي من قبل أكثر من 15 عاما، وفكرة مجيئي لروسيا هو لأنني تخرجت من مدينة بطرسبرغ الروسية وتعزيز العلاقات الروسية البحرينية التي أصبحت أقوى كانت دافع كبير لأن أقدم على هذه الخطوة:"وضعت الخطة وكان هناك تعاون كبير من قبل سفير البحرين لدى روسيا، أحمد الساعاتي، وتعاون بين السفارة الروسية في البحرين، وسفارة المملكة البحرينية في روسيا، وتم اتخاذ الإجراءات واختيار الطريق الذي سأسلكه في الأراضي الروسية، والرحلة بدأت من البحرين حيث أن المرور على كل البلدان هو الهدف الرئيسي وزيارة روسيا، وبدأت الرحلة في 26 يونيو".

    الرحالة يوسف الجناحي
    © Photo / KATIA TEAMA
    الرحالة يوسف الجناحي

    وتحدث الجناحي، عن رحلته والدول التي مر بها قادما إلى روسيا: "حملنا الدراجة النارية عبر أراضي المملكة العربية السعودية، وشحنها بعبارة إلى تركيا، لمدة أربعة أيام، وبدأت الرحلة في الجزء الأوروبي بتاريخ 26 يونيو، واستلمت الدراجة النارية في منطقة إسكندرون بتركيا، ومن ثم توجهت إلى بلغاريا مرورا في صوفيا، وبعدها إلى بلغراد واخترت المناطق السياحية للعواصم، لرفع علم المملكة في أكثر الأماكن، ومن ثم توجهت إلى بودابست وفيينا، ثم ميونيخ وبعدها إلى فرنسا ومن ثم إلى لندن، ومن بعدها توجهت إلى بلجيكا وهولندا ووارسو وليتوانيا وإستونيا من ببعدها دخولا بالأراضي الروسية، إلى مدينة القياصرة سان بطرسبرغ".

    وأشار الرحالة إلى اختلاف حرارة الطقس في البلدان التي مر بها "بدأت رحلتي وكان الجو حار جدا، حتى وصلت إلى فرنسا، وبعدها بدأ الجو يعتدل، وكنت محظوظا حتى وصلت ريغا، بدأ تساقط الثلوج هناك، واستمر معي حتى دخولي الأراضي الروسية، وبعدها هطلت الأمطار الخفيفة".

    وأوضح الجناحي، "كان هناك ترحيب خلال مروري عبر الحدود، وكانوا يتفاجؤون بحديثي باللغة الروسية، وأحسست بأن وصولي إلى الأراضي الروسية، كوصولي إلى بلدي الثاني، بحكم ترحيب الناس وحفاوة الاستقبال هنا".

    وأكد الرحالة يوسف على أن أهم رسالة يريد أن يوصلها أي بحريني إلى أي مجتمع هي "أن نكون سفراء خارج مملكتنا العزيزة، ونشر السمعة الطيبة في الخارج، وأن يرف علمنا خارج المملكة مرورا بعدة دول، وأن أكون سفير غير اعتيادي وهذا شيء مميز، ولي الشرف بحمل العلم مرورا بدول كثيرة، هذه أهم رسالة لدي".

    كاتيا طعمة.

    انظر أيضا:

    السعودية تعتمد خطة للطوارئ خلال أسابيع
    ما السفن التي جذبت السعودية والإمارات خلال معرض السفن الدولي بروسيا؟
    صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها
    السعودية تعلن أن الطقس خلال الحج سيكون "شديد الحرارة"
    مشروع قانون أمريكي جديد يستهدف أمراء الأسرة المالكة السعودية
    بعد إثارتها جدلا في السعودية... رانيا يوسف ترد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات خلال يوم إيفان كوبالا في أوكرانيا
    قط يسرق أضواء كأس أمم أفريقيا في مصر ومسابقة "حمل الزوجات"... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة لن تتراجع عن قضية الجنسية
    ترامب لن يتراجع عن موضوع الجنسية
    إنفوجرافيك - المروحية مي-35 إم
    المروحية "مي-35 إم"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك