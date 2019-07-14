أصالة ترد على سعودي قال لها "أحبك" في حفلها بالمملكة

تفاعلت المطربة السورية، أصالة نصري، مع أحد المعجبين السعوديين، خلال حفلها الذي أحيته الخميس، في منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية.

وبعد انتهائها من أداء إحدى الأغنيات في الحفل، قال المعجب السعودي لأصالة "أحبك"، لترد عليه: "أكيد حب بريء، ومن يعيش بهيك أجواء ما بيعرف إلا الحب"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وشدت أصالة بمجموعة من أغانيها التي لاقت تفاعلا من كل محبيها مثل، "خانات الذكريات وبعدك عني وشاغل بالي وبكرة أحلى وبناء على رغباتك وأنا بتخان ويا مجنون وسؤال بسيط"، وغيرها من الأغاني.

أصالة توجه تحية خاصة لجمهور الباحة



حفل المطربة #أصالة على مسرح القرية التراثية بمراوة #حفلات_الصيف_الباحة#أصالة_في_الباحة pic.twitter.com/hJoBbPiJnw — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) July 11, 2019

من ناحية أخرى، نفت أصالة، شائعة وفاتها، التي انتشرت مؤخرا، وكتبت لكل متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام": "أنا موجودة بينكم، وما فيني إلا الخير، شكرا لكل من اهتم فيني وقلق".

وأضافت: "بالنسبة للناس اللي طلعت الإشاعة البشعة، الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية".

وكان نشطاء ومواقع إعلامية غير رسمية، تداولت أمس السبت، خبر وفاة أصالة نصري، عن عمر راوح 50 عاما، خلال تواجدها في العاصمة السورية دمشق.