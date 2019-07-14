تويوتا تنشيء مركزا متطورا لاختبار سياراتها

تعمل شركة تويوتا على الانتهاء من تطوير مركز خاص بقيادة سياراتها، والذي يتكون من عدة مسارات.

ويجري الآن اختبار السيارات في مسار واحد من المسارات قيد التطوير، بحسب ما نشره موقع "وندرفول إنجينرنغ".

وذكر الموقع أن تويوتا أنشأت المركز الجديد على بعد حوالي 30 دقيقة من مكتبها الرئيسي وأطلقت عليه اسم "مركز تويوتا التقني شيموياما" في مدينة ناغويا بوسط اليابان.

وخصصت تويوتا ميزانية قدرها 2.7 مليار دولار لمركزها الجديد، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2023.

وأعلنت الشركة هذا الأسبوع أن القسم الأول من المركز وهو اختبار الطرق الريفية قد اكتمل. وبدأ حوالي 50 موظفا في شركة تويوتا العمل هناك الأسبوع الماضي.