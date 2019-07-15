العميل "007" الجديد ممثلة سمراء

سيشهد الجزء الجديد من أفلام العميل السري "007" أو المشهورة باسم "جيمس بوند" تطورا جديدا في دور البطولة.

الجزء الجديد من سلسلة العميل السري، سيشهد حضور الممثلة البريطانية صاحبة البشرة الداكنة، لاشانا لينش.

الممثلة البريطانية ستكون بمثابة العميل "007" حيث ستلعب دوره بالوكالة، في الوقت الذي سيقضي فيه دانيال كريج أو العميل "جيمس بوند" إجازته في جامايكا.

ليواصل الثنائي العمل معا بأحداث الجزء الجديد، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن سبب اختيار امراة للعب مثل هذا الدور ربما يعود لأفكار أحد مؤلفي الفيلم، البريطانية فيبي والر المعروفة بآرائها النسوية.