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19:12 15 يوليو/ تموز 2019
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    مايلي سايرس تؤخر قرار إنجابها بسبب "التغير المناخي"

    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
    منوعات
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    كشفت الممثلة، المغنية الأمريكية، مايلي سايرس، للمرة الأولى عن أسباب تأجيلها قرار إنجاب الأطفال.

    وأشارت إلى أنها أجلت قرار الإنجاب، لأسباب تتعلق بقضايا بيئية عالمية، التي تؤثر على حياة الملايين من البشر على كوكب الأرض، بحسب آرائها لمجلة "إيل".

    مايلي سايرس
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    مايلي سايرس تحضر العرض الأول لفيلم (إزنت إت رومانتيك) بدلا من زوجها
    وأوضحت مايلي سايرس (26 عاما) "أن التأثيرات الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي وضعف الجهود التي تبذلها المجتمعات الدولية لمواجهة تلك التحديات، هو السبب الرئيسي وراء تأخيرها قرار الإنجاب".

    ووصفت "سايرس" الممارسات التي ينتهجها البعض تجاه البيئة بالانتهاكات التي تواجه النساء في مجتمعاتنا، قائلة: "نحن نستمر في تلك السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة، ونتوقع ألا يؤثر ذلك على إنتاجيتها ومدى صلاحيتها لتكون مكاناً صالحاً للعيش".

    وتابعت سايرس "لا يمكني التفكير في إنجاب أطفال أصبح مستقبلهم مهددا بتلك المخاطر"، مؤكدة أن هناك المزيد من الأشخاص الذيت يفكرون بالطريقة ذاتها أيضاً".

    وكانت مايلي سايرس أعلنت زواجها من الممثل الأسترالي، وليام همسوورث، في شهر ديسمبر/كانون الأول.

    والتقت مايلي سايرس ليام همسوورث للمرة الأولى، أثناء تصويرهما سويا لفيلم "The Last Son00g"، في عام 2010، وأعلنا خطوبتهما بعد عامين.

    ولكن وقع انفصال بين "الثنائي" بعد مرور عام، ثم عادا إلى بعضهما مرة أخرى في عام 2015.

    واحتفلت مايلي سايرس وليام همسوورث بزفافهما، في حفل عائلي، بداخل منزلها في ولاية تينيسي الأمريكية، بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية.

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    الكلمات الدلالية:
    بيئة, التغير المناخي, أطفال, أخبار منوعات, منوعات, أخبار مشاهير, مشاهير, أمريكا, مايلي سايرس
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