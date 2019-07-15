بمظهر مفاجئ... "ملكة جمال بدينات العرب" تحتفل بزفافها (صور)

نشرت ملكة جمال بدينات العرب، جيسيكا صهيون، صور حفل زفافها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقد حفل زفاف جيسيكا صهيون يوم الأحد 14 يوليو/ تموز الجاري.

ووجه والد جيسكا رسالة لها، جاء فيها "أتمنى أن يكون زوجك صديقك وتكوني صديقته وتتمكنا من إكمال أيامكما، التي أتمنى أن تكون جميلة. إن شاء لله يكون المشوار حلو. وتكونان سعيدين ونرى أحفادكما".

يذكر أن صهيون اكتسبت شهرتها عقب فوزها بلقب "ملكة جمال بدينات العرب" لعام 2014، قبل أن تفقد نحو 41 كيلوغراما من وزنها.

اللبنانية #جيسيكا_صهيون فازت عام 2014 بلقب ملكة جمال بدينات العرب وهكذا أصبحت اليوم بعد أن خسرت 40 كيلوغراماً من وزنها 😯😯 pic.twitter.com/7rjyvWzqVz — أنتيكا (@AntiqueArabiaTW) March 1, 2018

وأكدت ملكة جمال بدينات العرب استمرارها في رسالتها التي حملتها يوم تتويجها باللقب، ودعوتها لتخطي مشكلة البدانة بثقة لأنها مرض يدمر الإنسان صحيا ونفسيا.