بمظهر مفاجئ... "ملكة جمال بدينات العرب" تحتفل بزفافها (صور)

وعقد حفل زفاف جيسيكا صهيون يوم الأحد 14 يوليو/ تموز الجاري.
ووجه والد جيسكا رسالة لها، جاء فيها "أتمنى أن يكون زوجك صديقك وتكوني صديقته وتتمكنا من إكمال أيامكما، التي أتمنى أن تكون جميلة. إن شاء لله يكون المشوار حلو. وتكونان سعيدين ونرى أحفادكما".
برشاقة ملحوظة.. ملكة جمال بدينات العرب لعام 2014 اللبنانية جيسيكا صهيون تحتفل بزفافها وتشارك الصور عبر حسابها الشخصي على #فيس_بوك#حول_العالم #لبنان #رشاقة #خسارة_الوزن pic.twitter.com/ZR8JwVOwCb— 24.ae | منوعات (@24Entertain) July 15, 2019
يذكر أن صهيون اكتسبت شهرتها عقب فوزها بلقب "ملكة جمال بدينات العرب" لعام 2014، قبل أن تفقد نحو 41 كيلوغراما من وزنها.
اللبنانية #جيسيكا_صهيون فازت عام 2014 بلقب ملكة جمال بدينات العرب وهكذا أصبحت اليوم بعد أن خسرت 40 كيلوغراماً من وزنها 😯😯 pic.twitter.com/7rjyvWzqVz— أنتيكا (@AntiqueArabiaTW) March 1, 2018
وأكدت ملكة جمال بدينات العرب استمرارها في رسالتها التي حملتها يوم تتويجها باللقب، ودعوتها لتخطي مشكلة البدانة بثقة لأنها مرض يدمر الإنسان صحيا ونفسيا.
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