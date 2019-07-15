إيران تشهد آخر خسوف للقمر في القرن الـ21 غدا الثلاثاء

تشهد إيران، مساء غد الثلاثاء، آخر خسوف للقمر خلال القرن الجاري، والذي يمكن مشاهدته بالعين المجردة من كافة أرجاء البلاد.

نقلت وكالة "فارس" عن مدير "جمعية هواة علم الفلك الإيرانية"، مسعود عتيقي، إن الراغبين في مشاهدة آخر خسوف للقمر خلال القرن الجاري يستطيعون رصد هذه الظاهرة مساء غد الثلاثاء، وذلك بواسطة أجهزة المرقاب (التليسكوب) المتوفرة في حديقة الشعب (بارك ملت) شمالي العاصمة طهران.

وأضاف أن "خبراء قسم الأبحاث التابع لجمعية هواة علم الفلك الإيرانية، سيكونون متواجدين منذ الساعة الحادية عشرة من مساء يوم غد الثلاثاء ومعهم أجهزة المرقاب في "بارك ملي"، ليستطيع الراغبون مشاهدة آخر خسوف القرن".

وأوضح عتيقي أن "الخسوف سيحدث في الدقيقة الـ 32 بعد منتصف ليل الثلاثاء، ويمكن مشاهدته لغاية الساعة 3 و30 دقيقة من فجر يوم الاربعاء 17 تموز/ يوليو".

وأشار عالم الفلك الإيراني إلى "أن جميع المواطنين في أرجاء البلاد يستطيعون مشاهدة هذه الظاهرة الجميلة بالعين المجردة ومن دون أي خطر".