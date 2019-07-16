ميغان ماركل تتلقى نصيحة لحياة زوجية سعيدة

حضرت ميغان ماركل والأمير هاري حدثا اجتماعيا لأول مرة بعد ولادة طفلهما آرتشي، حيث التقوا جاي زي وبيونسي في العرض الأول من فيلم "الأسد الملك"، وتلقت ماركل نصيحة مهمة منهما.

سارت ماركل مع زوجها على السجادة الحمراء لحضور العرض الأول من الفيلم في لندن، واختارت ميغان الثوب الأسود الأنيق والرصين من علامة Jason Wu بأكمام شفافة (تكلفته 3445 جنيه استرليني) وأحذية علامة Aquazzura ومحفظة نسائية من غوتشي.

Beyoncé with Meghan Markle and Prince Harry. pic.twitter.com/B5tPIeKpFx — BEYONCÉ COLLECTION (@BeyCollection) July 16, 2019

وقابلت ميغان جاي زي وزوجته بيونسيه التي سجلت الموسيقى التصويرية للفيلم، ووتجاذبوا أطراف الحديث قليلا عن مدى صعوبة أن تكون والدا، وقال جاي زي "أفضل نصيحة يمكن أن أقدمها لك هي أن تجد دائمًا وقتًا لنفسك".

Meghan Markle and Prince Harry shared a special moment (and talked baby Archie!) with Beyoncé and JAY-Z at the Lion King premiere in London. ❤️ pic.twitter.com/oi5hWcc7PB — People (@people) July 15, 2019

ومضى على زواج بيونسيه ومغني الراب 20 عاما ولديهم ثلاثة أطفال، لكن لم تكن هذه الأعوام كلها سعيدة ففي عام 2017 أصدرت بيونسيه ألبوم Lemonade وسجلت فيه أغنية تحكي بشكل صريح عن خيانة زوجها لها مع امرأة ذات الشعر الجميل، ولم يخفي مغني الراب هذا وقد قال في مقابلة مع نيويورك نايمز أن هذا صحيح لكن النزاع مع زوجته قد انتهى الآن، ومن نظرة أخرى فلو أعطى جاي وبيونسيه المزيد من الوقت لبعضهما البعض لكان بإمكانهما تفادي المشكلات الزوجية.