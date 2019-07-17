بلد عربي يتصدر قائمة الأجانب المتملكين للعقارات في تركيا

أعلنت مؤسسة الإحصاء التركية، اليوم الأربعاء، قائمة الدول التي اشترى مواطنوها العقارات في تركيا خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضحت البيانات الإحصائية أن الكویتیین والبریطانیین جاؤوا في المرتبة الخامسة من حیث شراء الأجانب للعقارات بتركیا، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

واشترى المواطنون الكویتیون والبریطانیون لكل منھما 113 عقارا في یونیو/ حزيران الماضي، وبذلك احتلوا المرتبة الخامسة بعد العراقیین الذین تصدروا قائمة الترتیب بشراء 429 عقارا.

وجاء بعد ذلك الإیرانیون الذين قاموا بشراء 415 عقارا، ثم الروس بعدد 190 عقارا والألمان بعدد 126 عقارا.

وبلغ العدد الإجمالي لمبیعات العقارات للأجانب في تركیا خلال الشهر الماضي 2689 عقارا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5.30 في المئة مقارنة مع ذات الشھر في 2018.

وذكرت مؤسسة الإحصاء التركية أن مدینة اسطنبول تعتبر أكثر المدن التركیة بیعا للعقارات للأجانب الشهر الماضي، ووصل عدد العقارات المبیعة 1009عقارات، وتلتھا أنطالیا بعدد 668 ثم أنقرة ب 134، وتلتها یالاوا بـ 123 وبورصة بـ122 عقارا.