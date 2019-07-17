ضجة بسبب الغلاف الدعائي لألبوم عمرو دياب "أنا غير"

طرح المطرب المصري عمرو دياب، اليوم الأربعاء، البوستر (الغلاف) الدعائي لألبومه الجديد، الذي حمل اسم "أنا غير".

وعلق عمرو دياب على البوستر الدعائي: "الصيف ما بيبدأش من غير عمرو دياب".

وظهر دياب في البوستر الدعائي للألبوم مرتديا ملابس كلاسيكية عبارة عن "جاكت أزرق وقميص من اللون البني".

وأثار إعلان دياب ضجة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" فور نشر صورة البوستر الدعائي، الذي ظهر خلاله الهضبة" بإطلالة كلاسيكية".

عبر معظم متابعي النجم المصري، عن اشتياقهم لموعد طرح أغاني الألبوم الجديد، مؤكدين أن الصيف لن يكون موسما دون وجود عمرو دياب.

وعلى جانب آخر انتقد كثيرون الملابس التي ظهر بها "الهضبة"، إذ علق أحد المستخدمين قائلا "الألوان غريبة الصراحة".

وقال متابع "الهدوم دي من عند أبونسمة طقم شعبي خالص"، فيما تساءل آخر "هو مين اللي بقا بيختارلك هدومك".