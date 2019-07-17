بالفيديو... نيزك فضائي بإمكانه جعل جميع سكان الأرض من أغنى الأغنياء

يعد كويكب "سايكي 16" من أكبر الأجسام الكونية في حزام الكويكبات. ويقع في مكان ما بين المريخ والمشتري، ويتكون من معادن قيمة جدا مثل الحديد والنيكل النقيان بالكامل.

ويبلغ سعر المعادن التي يتكون منها الكويكب نحو مليون ترليون دولار. وهذا يكفي لجعل كل شخص على سطح الأرض من أصحاب المليارات.

لكن هذا ممكن فقط في حالة واحدة: يحتاج البشر إلى طريقة لتحويل الكويكب إلى منجم، وتعلم كيفية استخراج المعادن منه ونقلها بطريقة ما إلى كوكب الأرض.

وتخطط وكالة "ناسا" دراسة هذا الكويكب بجدية بحلول عام 2020. ومن الواضح أن البشر، في الوقت الحالي، لن يستطيعوا الطيران إلى هناك، وبالتالي فإننا نحتاج إلى أنظمة يتم التحكم بها عن بعد لاستخراج المعادن ونقلها إلى الأرض.

وقد يستغرق تطوير التكنولوجيا وتطبيقها عقودا. لكن العلماء يأملون في أن يساعد تدفق الاستثمارات العامة والتقدم في تكنولوجيا الفضاء على الوصول إلى "ثروة" الكويكب بأسرع وقت ممكن.