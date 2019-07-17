من نتنياهو إلى سليمان عيد... تحدي "غطاء الزجاجة" استغلال بين السياسة والشهرة (فيديو)

اجتاح الإنترنت خلال الفترة الماضية، تحدي غطاء الزجاجة "bottlecapchallenge" وهو نوع جديد من التحديات التي تجتاح الإنترنت وتشد اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من الأفراد العاديين إلى المشاهير، والذي يتبارى فيه أشخاص من أجل فتح غطاء الزجاجة بركلة قدم.

فمن نتنياهو، وماريا كاري، إلى بطلة سعودية، ونجم ملاكمة، وحتى الفنان الكوميدي سليمان، ما الذي يجمع كل هؤلاء في تحد واحد يطلق عليه تحدي "غطاء الزجاجة".

اجتاح الإنترنت خلال الفترة الماضية، تحدي غطاء الزجاجة " bottlecapchallenge " وهو نوع جديد من التحديات التي تجتاح الإنترنت وتشد اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من الأفراد العاديين إلى المشاهير، والذي يتبارى فيه أشخاص من أجل فتح غطاء الزجاجة بركلة قدم.

ولكن يبدو أن ذلك التحدي كان باب من أجل استغلاله سياسيا، حيث سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى استغلاله خلال الصراع الانتخابي الدائر.

حيث نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أمس الأربعاء، مقطع فيديو يظهر مشاركة منافسيه السياسيين في الانتخابات المقبلة، إيهود باراك ويائير لابيد في هذا التحدي على طريقتهم الخاصة.

وأرفق نتنياهو الفيديو بتعليق صوتي يبدو أنه يسخر فيه من منافسيه السياسيين، بقوله: "الصيف حار… احرصوا على شرب 8-12 كأس ماء… وتأكدوا من قيام أسرتكم وأصدقائكم بذلك… وضعوا أوعية ماء خارج منازلكم كي تشرب منها قطط الحي… نتنياهو قيادة مُثْبَتة (حقيقية)".

أما المشاهير، فاستغلوا ذلك التحدي، لتسليط الأضواء عليهم مجددا، بعدما انحسرت بصورة جزئية عنهم، مثل المطربة المخضرمة، ماريا كاري، التي نشرت مقطع فيديو، يظهر مشاركتها في التحدي، ولكن ليس بركلة قدم، وإنما عن طريق نبرات صوتها القوي.

كما نشرت الفنانة الإماراتية، مشاعل الشحي، تحاول القيام بتحدي "غطاء الزجاجة" لينتهي الأمر بمأساة، حيث بدلا من ركل الزجاجة ركلت رأس زوجها أحمد خميس.

وسرعان ما انتشر تحدي "غطاء الزجاجة" بين العديد من مشاهير العالم ونجوم هوليوود، مثل بطل وزن الريشة في بطولة الفنون القتالية المختلطة، ماكس هولواي، الذي فشل فيه.

كما خاض بطل الفنون القتالية، كونور ماكريغور، تحدي "غطاء الزجاجة".

واستغل بدوره الممثل الأمريكي، ريان رينولدز، تحدي غطاء الزجاجة لحصد المزيد من الملايين عبر مقطع الفيديو الذي نشره.

وعلى الرغم من فشل الممثل الأمريكي، ريان رينولدز، بطل أفلام البطل الخارق "ديدبول"، في تحدي "غطاء الزجاجة"، إلا أن فيديو مشاركته يقترب من حصد أكثر 13 ملايين مشاهد عبر "يوتيوب".

View this post on Instagram تحدي غطأ الزجاجه 😂😂😂😂 #bottlecapchallange #challengeaccepted A post shared by Soliman Eid (@solimaneid10) on Jul 16, 2019 at 4:21pm PDT

وكان أحد المشاركين في هذا التحدي، هو الفنان الكوميدي المصري، سليمان عيد، والذي انضم إلى قائمة الفاشلين في تحدي "غطاء الزجاجة".

ظهر سليمان عيد في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وهو يحاول ركل غطاء الزجاجة بطريقة كوميدية، إلا أنه في اللحظة التي نجح فيها في ركل الغطاء وإسقاطه، سقط هو أيضا على الأرض.