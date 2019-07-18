بالفيديو... أغنية محمد رمضان مع سعد لمجرد تتخطى المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

اجتاز أول تعاون فني بين الفنان المصري محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد، حاجز المليون مشاهدة، في أقل من 24 ساعة.

كسرت أغنية "إنساي"، التي تجمع بين رمضان ولمجرد للمرة الأولى، مليون ونصف مليون مشاهدة، بعد طرحها على موقع "يوتيوب" بـ13 ساعة فقط.

ويجسد محمد رمضان في الكليب الغنائي، مع صديقه سعد لمجرد، شيفات بأحد المطاعم في باريس، وهناك يفاجأ رمضان بحبيبته السابقة وهي مع شخص آخر.

لكن تتحول حياة محمد رمضان وسعد لمجرد من الفقر إلى الغنى، بعد عثورهما على ثروة طائلة داخل سيارة، وأطلقا على نفسيهما لقبي "الأسطورة" و"المعلم"، وتحاول بعدها حبيبته العودة له مجددا، بعد أن تكتشف أنه أصبح ثريا، ولكنه يرفض كل محاولاتها.

وتم تصوير أغنية "إنساي"، بطريقة الفيديو كليب في باريس خلال الفترة الماضية، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، والأغنية من إخراج حسام الحسيني.

يشار إلى أن السلطات الفرنسية، أفرجت عن سعد لمجرد، في شهر ديسمبر/ كانون الأول، في واقعة اغتصاب فتاة في العاصمة الفرنسية باريس.