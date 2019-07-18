بالفيديو... طائرة تهبط اضطراريا على شاطئ البحر وسط دهشة الحاضرين

قامت طائرة صغيرة بهبوط اضطراري رائع على شاطئ في ولاية ماريلاند ، بينما راقب رواد الشاطئ في دهشة.

وبحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية هبطت الطائرة ذات المحرك الواحد على الماء، على بعد حوالي ربع ميل من الشاطئ، بسبب مشاكل ميكانيكية ، ولم يصب الطيار.

وتقع ولاية ميريلاند في منطقة الأطلسي الأوسط من الولايات المتحدة، وتحدها ولايتا فرجينيا وفيرجينيا الغربية وواشنطن العاصمة إلى الجنوب والغرب؛ وولاية بنسلفانيا من شمالها؛ وولاية ديلاوير إلى الشرق منها. وبالتيمور هي أكبر مدن الولاية، وعاصمتها هي أنابولس.

A small plane made a remarkable emergency landing at a beach in Maryland, as beachgoers watched in disbelief. The single-engine plane landed in the water, about a quarter-mile from the beach, due to mechanical problems, and the pilot was uninjured. https://t.co/HEqjPKRvlR pic.twitter.com/edy41ZOjGL — ABC News (@ABC) July 18, 2019

من بين ألقابها ولاية الخط القديم، والولاية الحرة، وولاية خليج تشيسابيك. تم تسمية الولاية تيمناً بالملكة هنريتا ماريا زوجة تشارلز الأول ملك إنجلترا.