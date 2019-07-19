الصدفة تقود رجلا لاكتشاف صورة رجله المبتورة على علب السجائر

أصابت الصدمة رجلا ألبانيا يقطن في فرنسا عندما قادته الصدفة لشراء علبة سجائر، ليشاهد عليها صورة مطبوعة لقدم مبتورة، والتي كانت صورة ساقه المبتورة.

الرجل الألباني ذهل حين رأى صورة رجله المبتورة مطبوعة على علبة السجائر، وتم استخدامها دون أخذ رأيه وقد تم استخدامها على علب السجائر في بلدان الاتحاد الأوروبي لتحذير المدخنين من خطر السجائر.

وأوضح المواطن الألباني بأنه فقد ساقه في عام 1997 في بلده بعد تعرضه لاعتداء.

وكان ابن الرجل قد اكتشف الصورة وعليها علامات حروق مميزة، ويمكن التعرف عليها، وذلك حين اشترى علبة تبغ في لوكسمبورغ، العام الماضي، بحسب ما ورد في تقارير صحفية فرنسية.

وأحضر الشاب علبة السجائر إلى عائلته، وأكد الوالد أن الصورة التي على العلبة هي لفخذه بعد بتر ساقه وقدمه.

وقال الرجل إنه لم يطلب منه أحد موافقته لاستخدام الصورة، التي يعتقد أنها التقطت في أحد المستشفيات التي زارها لأخذ مشورة بخصوص تركيب ساق صناعية.

ويجري الاتصال بالمفوضية الأوروبية، المسؤولة عن توزيع صور كهذه لاستخدامها على علب السجائر.