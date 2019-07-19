المطرب الأمريكي فيفتي سنت يغازل محمد بن سلمان بعد انتهاء حفله الأول في المملكة

علق مطرب الراب الأمريكي، فيفتي سنت، على رحلته إلى السعودية، التي قام خلالها بإحياء حفله الأول في المملكة، أمس الخميس، ضمن "موسم جدة".

وشارك فيفتي سنت بعض الصور والتعليقات، عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نشر صورة له وهو يحمل سماعة هاتف قديم في مكتب، وعلق عبر حسابه على "إنستغرام"، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قال إن الأمر سيباشر به، لذا كل شيء ماض، كما لفت إلى أنه زار العديد من الأماكن من حول العالم ولكن "لا مكان مثل جدة"، بحسب قوله.

ولفت فيفتي سنت في صورة أخرى، إلى أنه "أمضى وقتا رائعا"، خلال "موسم جدة" في المملكة العربية السعودية، كما قال في تعليق نشره مع صورة أخرى إن اسمه الجديد هو" 50 هللة"، مضيفا: "من الممكن أن أنتقل إلى هنا فأنا أحببت المكان".

وعلى عكس "فيفتي سنت"، فإن نجمة البوب الأمريكية، جانيت جاكسون، تجاهلت حفلها الأول في المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تشارك أي صور أو فيديوهات من الحفل.

وأحيت جانيت جاكسون وفيفتي سنت حفلا في السعودية الخميس، في إطار مهرجان فني تستضيفه مدينة جدة، بحسب ما أعلن المنظمون، أمس الأربعاء، وذلك بعد أن ألغت مغنية الراب نيكي ميناج مشاركتها في المهرجان.

وكان من المفترض أن تحيي مطربة الراب الأمريكية، نيكي ميناج، حفل أمس الخميس لكنها قررت الأسبوع الماضي إلغاء الحفلة.

و"ميناج"، المعروفة بأغنياتها التي غالبا ما تتضمن ألفاظاً نابية وتسجيلاتها المصورة المثيرة، قالت إنها عدلت عن المشاركة في المهرجان بسبب "دعمها" لحقوق النساء والمثليين وحرية التعبير في المملكة.

وكان الإعلان عن حفلة مغنية الراب في السعودية أثار تعليقات متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية تراوحت بين الترحيب والسخرية.

وفي حين عبر محبون كثر للفنانة المثيرة للجدل عن خيبة أملهم لإلغاء الحفل، قالت وسائل إعلام سعودية بينها صحيفة "عكاظ"، أنّ إلغاء الحفل جاء بقرار من السلطات لأنه يتنافى مع التقاليد والقيم المحليّة.

وتشهد السعودية حملة تغييرات اجتماعية متسارعة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سجّلت في إطارها إعادة فتح دور السينما وإقامة فعاليات رياضية وترفيهية ضخمة.

وتقول الرياض إنّ الهدف من هذا الانفتاح هو جذب استثمارات بينما تسعى الملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. ويرى البعض أنّ السلطات تحاول التغطية على مصاعب اقتصادية وبطالة بين السكان من الشباب.

وكانت هيئة الترفيه في المملكة أعلنت عن خطط لضخ 64 مليار دولار في هذا القطاع خلال العقد المقبل.