عارضة أزياء تعرض صورة مؤثرة لرئيس فرنسي سابق

وشاركت سيدة فرنسا الأولى السابقة، البالغة من العمر 51 عامًا، على صفحة إنستغرام الخاصة بها صورة بالأبيض والأسود لزوجها نيكولا ساركوزي وابنتهما جوليا البالغة من العمر 7 سنوات، بحسب صحيفة "بي إف إم تي في".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carla Bruni (@carlabruniofficial) 18 Июл 2019 в 4:38 PDT

وعلقت الفنانة على الصورة "حبي نيكولا ساركوزي وجوليا"، وأضافت وسم (هاشتاغ)، الحب هو الجواب على جميع الأسئلة.

وكتب بعض المتابعين، "يا لها من صورة رائعة!"، "كم من الحنان في هذه الصورة الجميلة!"، "صورة رائعة للأب وابنته الصغيرة!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carla Bruni (@carlabruniofficial) 2 Фев 2018 в 7:33 PST

يذكر أن بروني التقت الرئيس الفرنسي الأسبق الـ 23 نيكولا ساركوزي، في خريف عام 2007، بعد وقت قصير من طلاقه. وفي فبراير/شباط 2008، تزوجا رسمياً وتم حفل الزفاف في قصر الإليزيه، ولدى كارلا ابن من زوج آخر يدعى أوريلين إنتوفن، الذي يبلغ من العمر 18 عاما.

بالنسبة لساركوزي فلديه أربعة أطفال، بيير وجان من زوجته السابقة ماري دومينيك سيولولي ولويس من زوجته الثانية سيسيليا مارتن وابنته جوليا التي ولدت عام 2011 من زوجته الثالثة، عارضة الأزياء كارلا بروني.