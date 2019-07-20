نمرة تأخذ غفوة في منزل عند غياب أصحابه... صور

فرت أنثى النمر من حديقة الحيوانات إثر الفيضانات في ولاية آسام في الهند ثم قررت الاسترخاء على سرير داخل منزل أحد السكان المحليين.

ويعتقد أنها فرت من متنزه كازيرانجا الوطني، حيث مات 92 حيوانًا في الأيام الأخيرة وسط فيضانات غزيرة.

وصل مسؤولون من منظمة حماية الحياة البرية إلى المنزل ونظموا لها طريقًا آمنًا للهرب، حيث تم إرشادها نحو الغابة.

ووفقا لمنظمة حماية الحياة البرية، تم اكتشاف النمرة لأول مرة بجوار طريق سريع صباح الخميس الماضي، على بعد حوالي 200 متر من الحديقة الوطنية.

وقالت المنظمة، إنه من المحتمل أن تكون قد تضايقت من الطريق المزدحم وانتهى بها الأمر إلى البحث عن ملجأ في المنزل الواقع بالقرب من الطريق السريع.

وأشار أحد أفراد فريق المنظمة، النمرة كانت متعبة جدا وقد ارتاحت على سرير المنزل ليوم كامل.

وأضاف، يوجد احترام كبير للحياة البرية لهذا سمح أصحاب المنزل للنمرة أن تستريح ولم يزعجوها بشيء.

This will melt your heart.



90% of #Kaziranga is under water now. #Disaster happens for #wildlife also. It increases when habitat is reduced and criss-crossed by other infrastructure. In the time of such disaster it becomes difficult for them to reach at a safer location. pic.twitter.com/E1yowPPJ1b — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 16, 2019

تضم حديقة كازيرانجا الوطنية المعترف بها من قبل اليونسكو 110 نمور، لكن لم يقتل أي منهم في الفيضان.

وتشمل الحيوانات التي قتلت في الحديقة 54 غزالا وسبعة وحيد القرن وستة خنازير برية وفيلًا واحدًا.

ودمرت الفيضانات الموسمية ولايتي بيهار وآسام الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وتشريد الملايين.