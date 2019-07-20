رجل يصعد على جناح طائرة قبل لحظات من إقلاعها... فيديو

تسلق رجل مجهول الهوية على جناح طائرة ركاب تابعة لشركة "أزمان" للطيران بينما كانت تستعد للإقلاع من مطار مورتالا محمد الدولي في لاغوس، نيجيريا.

ويظهر على مقطع الفيديو رجل وهو يصعد على جناح طائرة من طراز بوينغ 737 في أكبر مدن نيجيريا.

Man climbs onto wing of Azman Air 737 at Lagos airport as it prepares for takeoff. The captain shut down the engine for safety matters pic.twitter.com/OCXQM1RFtc — aviation-fails (@aviation07fails) July 19, 2019

وقع الحادث عندما كانت الطائرة في انتظار إذن للإقلاع. تسلق على الجناح، ثم سار الجاني نحو المقصورة. لاحظ الركاب الرجل وطالبوا الطيارين بإيقاف الطائرة.

وذكر المحتجز أنه أراد السفر إلى غانا بالطائرة، لكنه رفض توضيح كيف تمكن تخطي المنطقة الآمنة. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تمت مراقبة المشكلات الأمنية في هذا المطار من قبل.