أحلام تخرج عن صمتها بشأن أنباء انفصالها عن زوجها القطري

بعدما أشعلت "تويتر" بأنباء انفصالها عن زوجها، خلال الأيام الماضية خرجت المطربة الإماراتية، أحلام، عن صمتها لتوضح الحقيقة.

واكتفت أحلام، بمشاركة متابعيها على موقع التغريدات الشهير، صورة لها مع زوجها القطري، بطل سباقات الرالي، مبارك الهاجري، وعلقت معها: " كيف الجسد يعيش من دون روح .....وانت روحي".

كيف الجسد يعيش من دون روح .....وانت روحي pic.twitter.com/v00SDlI1jW — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) July 18, 2019

​وكان هاشتاغ يحمل اسم #انفصال_احلام_عن_زوجها وصل إلى أعلى الترند في دول الخليج العربية، الخميس.

يشار إلى أن نفس الشائعة تكررت في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، إذ انتشر هاشتاج #طلاق_الفنانة_أحلام الذي وصل إلى الترند في موقع "تويتر"، وذلك بعد أيام من نجاح حفلها الكبير في مهرجان "موازين"، في المغرب التي لقيت أصداء واسعة.

وعلقت أحلام وقتها على هذه الشائعة بتغريدة ساخرة، قالت فيها: "يا صاحب الهشتاق على الأقل سوّ هشتاق لحفلتي في ‎#أميركا تاريخ ٢١/ ٧ /٢٠١٨ المشكلة إنه يحبني وأنا أحبه"، في إشارة إلى زوجها، وأشارت إلى: "وحنا نحب بعض واجد واجد" وكررتها 30 مرة.

ورغم عدم نفي أحلام للشائعة هذه المرة، إلا أن مقربين منها نفوها جملة وتفصيلا، وأكدوا على حبها لزوجها، وأن الشائعة تتكرر كثيرا على عدد من الفنانين والمشاهير، وكان أخرها شائعة وفاة المطرب الإماراتي، حسين الجسمي أمس.

وتزوجت أحلام من مبارك الهاجري في 2003، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء، هم فاهد وفاطمة ولولوة.