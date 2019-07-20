Widgets Magazine
تسجيل
19:55 20 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    فتيات

    بالصور.. هل أنت سنغل؟ إذا إليك هذه الأماكن لتزورها

    © Sputnik . Stringer
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الجميع يحتاج أحيانًا للراحة والاسترخاء. ويجد الشباب صعوبة في اختيار الأماكن المناسبة لهم أثناء الإجازة السنوية، لذلك سوف نساعدكم في اختيار المنطقة الأنسب لذلك.

    برلين، ألمانيا

     تعد برلين مكانا رائعا للشباب الأعزب، فهي مدينة لن تمل بها على الإطلاق، ولا تنام ليلا. وتتمتع بشوارعها الرائعة وبسكانها المسلامين وشرطتها التي تعمل لصالح السياح ولا يمنعوهم من التجوال والاستمتاع في شوارعها. بالإضافة إلى الهندسة المعمارية الرائعة لأبنيتها.

    أحد الفنانات المشاركات في كرنفال الثقافات التي تحتفل بالتعددية العرقية للمدينة في برلين، ألمانيا في 20 مايو/ أيار 2018
    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    أحد الفنانات المشاركات في كرنفال الثقافات التي تحتفل بالتعددية العرقية للمدينة في برلين، ألمانيا في 20 مايو/ أيار 2018

    ولمحبي الرومانسية، هناك العديد من الأماكن الجميلة والمطاعم المخصصة لذلك، وهناك فرصة لاستئجار قارب للسفر على طول القناة المائية.

    إيطاليا، روما

    الحر في أوروبا - روما، إيطاليا 25 يونيو/ حزيران 2019
    © AFP 2019 / Alberto Pizzoli
    الحر في أوروبا - روما، إيطاليا 25 يونيو/ حزيران 2019

    بمجرد وصولك إلى روما، تشعر وكأنك سافرت عبر الزمن إلى الماضي. حيث سوف تشاهد التراث التاريخي والجمال والعظمة. كما أنها مليئة بالمتاحف والنساء الجميلات. ولمحبي التسوق في روما، يوجد الكثير من المحلات باهظة الثمن والعصرية. ولا يوجد شيئ أكثر رومانسية من الجلوس أمام الكولوسيوم (المدرج الروماني الشهير) ومشاهدة غروب الشمس.

    بانكوك، تايلاند

    سياح في بركة مياه على سطح فندق قي بانكوك، تايلاند 21 يناير/ كانون الثاني 2019
    © REUTERS / Jorge Silva
    سياح في بركة مياه على سطح فندق قي بانكوك، تايلاند 21 يناير/ كانون الثاني 2019

    يسافر، في السنوات القليلة الماضية، إلى تايلاند الكثير من السياح الشباب المليئين الحيوية والنشاط، حيث تجذبهم الشواطئ الجميلة والأسعار المعقولة. تجمع هذه المدينة بين التقاليد القديمة والمزاج المرح والرومانسية والعمارة الحديثة، ويتم إضاءة المدينة ليلا بأضواء ساطعة، الأمر الذي يضفي المزيد من الرومانسية.

    فرنسا

    من الصعب التكلم عن مدينة بحد ذاتها في فرنسا، جميع المدن جميلة بطريقتها الخاصة. وتعد فرنسا بلد الشواطئ الجميلة والجمال المذهل للهندسة المعمارية، والرومانسية التي لا تنتهي. ولا بد أن كل شخص يحلم ولو لمرة واحد بالعشاء مع نصفه الآخر في قمة برج إيفل.

    ولا يقل جمال فرنسا ليلا عم هو في النهار، وهناك العديد من الأماكن الرومانسية التي تستطيع زيارتها.

    بوينس آيرس، الأرجنتين

    رقصة التانغو للسياح في شوارع بوينس آيرس، الأرجنتين
    © REUTERS / Enrique Marcarian
    رقصة التانغو للسياح في شوارع بوينس آيرس، الأرجنتين

    كمية لا حصر لها من الطعام اللذيذ والأماكن الجميلة والرومانسية تستطيع إيجادها في بوينس آيرس. بالإضافة إلى شواطئها الرملية الرائعة. وفي حال كنت أعزب، فإن بوينس آيرس يجب أن تكون بالتأكيد اختيارك.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رياضيتان من المنتخب الروسي (سفيتلانا كوليسنيتشينكو وسفيتلانا روماشينا) تشاركان في البرنامج الفني لمسابقات فرق السباحة الإيقاعية في بطولة العالم المائية الـ18 في غوانغجو، كوريا الجنوبية 16 يوليو/ تموز 2019
    خرفان تجتاح باريس وأمطار ليست بصيفية تهطل على موسكو... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ظريف يذكّر ترامب بموقع أمريكا على خريطة العالم
    ظريف يذكّر ترامب بموقع أمريكا
    إنفوجرافيك - الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
    الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك