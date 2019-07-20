بالصور.. هل أنت سنغل؟ إذا إليك هذه الأماكن لتزورها

الجميع يحتاج أحيانًا للراحة والاسترخاء. ويجد الشباب صعوبة في اختيار الأماكن المناسبة لهم أثناء الإجازة السنوية، لذلك سوف نساعدكم في اختيار المنطقة الأنسب لذلك.

برلين، ألمانيا

تعد برلين مكانا رائعا للشباب الأعزب، فهي مدينة لن تمل بها على الإطلاق، ولا تنام ليلا. وتتمتع بشوارعها الرائعة وبسكانها المسلامين وشرطتها التي تعمل لصالح السياح ولا يمنعوهم من التجوال والاستمتاع في شوارعها. بالإضافة إلى الهندسة المعمارية الرائعة لأبنيتها.

© REUTERS / Hannibal Hanschke أحد الفنانات المشاركات في كرنفال الثقافات التي تحتفل بالتعددية العرقية للمدينة في برلين، ألمانيا في 20 مايو/ أيار 2018

ولمحبي الرومانسية، هناك العديد من الأماكن الجميلة والمطاعم المخصصة لذلك، وهناك فرصة لاستئجار قارب للسفر على طول القناة المائية.

إيطاليا، روما

© AFP 2019 / Alberto Pizzoli الحر في أوروبا - روما، إيطاليا 25 يونيو/ حزيران 2019

بمجرد وصولك إلى روما، تشعر وكأنك سافرت عبر الزمن إلى الماضي. حيث سوف تشاهد التراث التاريخي والجمال والعظمة. كما أنها مليئة بالمتاحف والنساء الجميلات. ولمحبي التسوق في روما، يوجد الكثير من المحلات باهظة الثمن والعصرية. ولا يوجد شيئ أكثر رومانسية من الجلوس أمام الكولوسيوم (المدرج الروماني الشهير) ومشاهدة غروب الشمس.

بانكوك، تايلاند

© REUTERS / Jorge Silva سياح في بركة مياه على سطح فندق قي بانكوك، تايلاند 21 يناير/ كانون الثاني 2019

يسافر، في السنوات القليلة الماضية، إلى تايلاند الكثير من السياح الشباب المليئين الحيوية والنشاط، حيث تجذبهم الشواطئ الجميلة والأسعار المعقولة. تجمع هذه المدينة بين التقاليد القديمة والمزاج المرح والرومانسية والعمارة الحديثة، ويتم إضاءة المدينة ليلا بأضواء ساطعة، الأمر الذي يضفي المزيد من الرومانسية.

فرنسا

من الصعب التكلم عن مدينة بحد ذاتها في فرنسا، جميع المدن جميلة بطريقتها الخاصة. وتعد فرنسا بلد الشواطئ الجميلة والجمال المذهل للهندسة المعمارية، والرومانسية التي لا تنتهي. ولا بد أن كل شخص يحلم ولو لمرة واحد بالعشاء مع نصفه الآخر في قمة برج إيفل.

ولا يقل جمال فرنسا ليلا عم هو في النهار، وهناك العديد من الأماكن الرومانسية التي تستطيع زيارتها.

بوينس آيرس، الأرجنتين

© REUTERS / Enrique Marcarian رقصة التانغو للسياح في شوارع بوينس آيرس، الأرجنتين

كمية لا حصر لها من الطعام اللذيذ والأماكن الجميلة والرومانسية تستطيع إيجادها في بوينس آيرس. بالإضافة إلى شواطئها الرملية الرائعة. وفي حال كنت أعزب، فإن بوينس آيرس يجب أن تكون بالتأكيد اختيارك.