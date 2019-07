نانسي عجرم تعلق على تزاحم جمهور الأردن لالتقاط "السيلفي" معها

View this post on Instagram

محبتكن دايمًا مرافقتني.. شكرا عالاستقبال الرائع والليلة بجرش #بدنا_نولع_الجو ❤️ #نانسي_في_جرش #مهرجان_جرش #نانسي_عجرم #Jarash2019 #NancyAjram