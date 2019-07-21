خلاف جديد بين القصبي والسدحان يشعل مواقع التواصل

عاد الخلاف بين بطلي المسلسل السعودي الكوميدي الساخر "طاش ما طاش"، ناصر القصبي وعبد الله السدحان إلى الساحة مجددا، على الرغم من عودة التعاون الفني بينهما، بعد قطيعة استمرت لسنوات.

وأقام ناصر القصبي، دعوى قضائية، ضد عبد الله السدحان، يطالبه فيها باسترداد سيارتين قديمتين موديل 82 و73 منه، وهو ما وصفه الأخير بـ"قلة المروءة"، بحسب ما غرد به عبر حسابه على موقع "تويتر".

وغرد السدحان: "اليوم تلقيت اتصالا من مكتب المحامي عبد العزيز المحيمد، يقول، الفنان النجم العظيم الرائع المبهر، رافع دعوى عليّ، يطالب بسيارتين عندي في المزرعة، موديل 82، وموديل 73، اللي عنده سطحةً ييجي يحملها لدبي، والزايد يشيله معها.. قلَّت المرؤة".

اليوم تلقيت اتصال من مكتب المحامي عبدالعزيز المحيمد يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيرتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 الي عنده سطحةً يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها .. قلت المرؤه — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) July 19, 2019

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة عبد الله السدحان، إذ غرد حساب يحمل اسم "عبد الله علي الشهري": "لما جمعكم رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، كنت أظن أنكم تصالحتما وقتها، كنا فرحين مستبشرين بهذا اللقاء والتصالح بينكما، نسأل الله أن يصلح الحال، ويجمع الشمل على الخير والمحبة والصلاح".

لما جمعكم رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ يابوتركي كنت أظن انكم تصالحتم وقتها ، كنا فرحين مستبشرين هذا اللقاء والتصالح بينكم . نسأل الله أن يصلح الحال ويجمع الشمل على الخير والمحبة والصلاح . — عبدالله علي الشهري (@abdullahx5) July 20, 2019

فيما غرد "عبد الرحمن الحربي"،: "والله شي يقهر، صداقة فوق 30 سنة آخرها تنتهى بهذا الشكل قدام الناس".

والله شي يقهر صداقه فوق ثلاثين سنه واخرتها تنتهي بهالشكل وقدام الناس بعد💔 — عبدالرحمن الحربي (@d70om_0) July 20, 2019

وكتب "محمد فهد المسبحي": "أكثر من 20 سنة وأنتم تعكسون المجتمع السعودي بهدف المعالجة، والآن يبيلكم معالجة، للأسف لم تحترموا ما قدمتموه كفنانين سعوديين، احفظوا ماء الوجه، وحلوا مشاكلكم بينكم، احتراما للماضي".

اكثر من 20 سنة وأنتم تعكسون المجتمع السعودي بهدف المعالجه

والان يبيلكم معالجه

للأسف لم تحترموا ما قدمتموه كفنانين سعودين احفظوا ما الوجه

وحلوا مشاكلكم بينكم احتراماً للماضي — محمد فهد المسبحي (@mahamd_666) July 20, 2019

وسبق لناصر القصبي أن أقام دعوة قضائية ضد عبد الله السدحان، لفض الشراكة القائمة بينهما في شركة "الهدف" للإنتاج الإعلامي، التي يمتلكاها، وأنتجا من خلالها مسلسلهما الشهير "طاش ما طاش" بأجزائه الـ18، والذي توقف إنتاجه عام 2011، بعد انفصالهما فنيا.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، في يناير/كانون الثاني، عن تقديم عمل جديد يجمع بينهما، عبر شبكة "إم بي سي"، إذ طلب منهما المشاركة فيه خلال حضورهما المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشاريع هيئة الترفيه السعودية خلال 2019.

ولم يعترض القصبي أو السدحان وقتها، على المشاركة في عمل واحد من جديد، خاصة بعد تصفيق وترحيب الحاضرين في هذا المؤتمر بهذا الأمر.

يذكر أن ناصر القصبي وعبد الله السدحان، نالا شهرتهما الواسعة في العالم العربي، من بطولتهما للمسلسل الكوميدي "طاش ما طاش"، الذي أثارت بعض حلقاته جدلا، بسبب انتقادها لبعض الأوضاع الاجتماعية في السعودية بطريقة لاذعة.

واستمر غياب التعاون بين ناصر القصبي وعبد الله السدحان لأكثر من 7 سنوات، ودائما ما طالبهما جمهورهما برؤيتهما من جديد في عمل فني.