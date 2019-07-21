"المزحة" تتحول إلى "مأساة"... ممثل كوميدي يتوفى أمام الجمهور في دبي

توفي ممثل كوميدي هندي، على المسرح، أثناء تقديم أحد عروضه الهزلية الشهير بها، يوم الجمعة.

وتعرض، مانجوناث نايدو، لسكتة قلبية، خلال عرضه المسرحي، الذي أقيم في إمارة دبي الخليجية، ليتوفى أمام الجمهور الجالس في الصالة، عن عمر 36 عاما، وفقا لصحيفة "ذا هندو" الهندية.

وقال صديقه، مقداد دوهادوالا، إنه كان يضحك الناس بقصصه الهزلية على المسرح، وكان يتحدث عن والده وعائلته، بعد ذلك انتقل للحديث عن معاناته مع الأرق، ثم جلس على أريكة، ليظن الناس أن ذلك جزءا من العرض.

وولد مانجوناث نايدو في أبوظبي، لكنه انتقل لاحقا للإقامة في دبي.

Rising Indian Comedian Manjunath Naidu died on stage while performing his stand-up act at the Racy Desis show in Dubai.#UAE #Middleeast



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يشار إلى أن هذه ليست أول حالة وفاة يتعرض لها ممثل كوميدي على المسرح، إذ توفي فنان كوميدي بريطاني، في شهر نيسان/أبريل، بعد إصابته بأزمة قلبية، وسط ضحكات الجمهور، الذي ظن أن الأمر فقرة كوميدية.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، البريطانية وقتها، أن الجمهور اعترف بأنهم كانوا يضحكون أثناء مشاهدة الكوميديان البريطاني، إيان كونوجيتو، وهو ينهار على كرسيه فوق خشبة المسرح، وهو يعاني من نوبة قلبية شديدة، بدعوى أنه يؤدي فقرة مضحكة.