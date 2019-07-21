"كاظم الساهر" يغني في إسطنبول بعيد الأضحى

يحيي المطرب العراقي، كاظم الساهر، حفلين موسيقيين في العاصمة التركية، إسطنبول، خلال شهر أغسطس/آب المقبل.

وسيقام الحفلين في ليلتي 12 و13 أغسطس، تزامنا مع عيد الأضحى، وهما من تنظيم شركة الموسيقى "Double Eight Production"، ويستضيفهما مركز "خليج" للمؤتمرات بالمدينة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

وسيقدم كاظم الساهر باقة من أشهر أغنياته الرومانسية، منها هذا اللون"، و"يضرب الحب"، و"لا تتنهد"، و"أحبيني"، و"دلوعتي"، وغيرها.

يشار إلى أن كاظم الساهر، أحيا خامس حفلاته الغنائية في المملكة العربية السعودية، وثاني حفلاته في مدينة جدة عروس البحر الأحمر، الخميس، وذلك ضمن فعاليات "موسم جدة"، في الصالة الرياضية المغطاة.

وبدأ الساهر أولى وصلاته الغنائية في حفل جدة، بأغنية "يا كل العشق"، ثم تلاها بأغنيات "عيد العشاق وصغير وملعب"، وعندما أخبر الساهر جمهوره بأنه يريد أن يغني "أكرهها"، صفق له بشكل كبير.

كما غنى المطرب العراقي في الحفل، "حنيّة وتحكي جد وأحبّيني بلا عقد وأغازلك ومدرسة الحب وهل عندك شك وأنا وليلى وتقول أنسى وأكون أو لا أكون".