بالفيديو كلاب ينقذون صديقهم من فكي القرش المفترس

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لكلب هاجمته سمكة القرش، لكنه نجا من أنيابها بفضل أصدقائه الشجعان الذي هرعوا لمساعدته.

ويظهر مقطع الفيديو كيف تكاتف الكلاب لمقاومة سمكة القرش المفترسة.

Shark tries to attack a dog so his mates help out. pic.twitter.com/XKsvVMPR7T — When Animals Attack (@Animalsandfools) June 26, 2019

وصور مقطع الفيديو الأسترالي غريغ ماكينون، تم تصوير الحادث على جزيرة موراي، هذه الجزيرة تقع بين بابوا غينيا الجديدة وشمال كوينزلاند.

وهاجم القرش الكلاب مرتين لكنه لم يتمكن من نيل مراده فالكلاب طردته بعيدا عن الشاطئ.

التعاون أنقذ الحيوانات من نهاية مؤلمة فكان حظ القرش سيء جدا هذه المرة.