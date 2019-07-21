غرامة 1000 دولار بسبب فنجان قهوة

طالبت الشرطة الإيطالية، سائحين ألمان بمغادرة مدينة البندقية، مع تغريمهم 1000 دولار، بعد أن رصدهم شهود يحضران القهوة باستخدام أنبوبة غاز صغير، تحت جسر ريالتو التاريخي في المدينة.

وكان الجسر التاريخي قد تم تجديده مؤخرا بملايين الدولارات.

ووجهت السلطات للثنائي تهمة انتهاك قانون البندقية الذي تم إصداره حديثا بهدف الحفاظ على النظام في الأماكن العامة وسط الأعداد الهائلة من السياح الذين تستقبلهم المدينة سنويا، وفقا لما جاء في موقع "نيوز ويك".

Taking Suze Orman’s advice, German tourists brew their own coffee on the Rialto bridge, get a $1000 fine, and are tossed out of Venice. https://t.co/YqT7ke2hxW — Pam Herd (@pamela_herd) July 21, 2019

وشمل القانون الجديد عدة شروط منها، أن يرتدي السياح القمصان في الأماكن العامة، ومنعت النزهات في مناطق معينة، ويحظر الاستحمام في النوافير أو الغوص في القنوات، ويتوافق كل انتهاك مع غرامة صادرة عن الشرطة المحلية.

ويقدر عدد زوار البندقية بنحو 30 مليون سائح كل عام، بينما يعيش حوالي 55000 شخص في المدينة.