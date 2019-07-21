العثور على سلحفاة نادرة برأسين... وهذا ما يميزها عن كل من يشبهها (صور)

عثر خبراء "المحافظة على البيئة"، على سلحفاة حديثة الولادة برأسين في جزيرة مابول الواقعة بين جنوب شرق آسيا وأستراليا.

ووفقا لصحيفة "ذي ستار" البريطانية، أكد الخبراء أنهم لم يشاهدوا من قبل مثل هذا النوع من السلاحف.

وقال عالم الأحياء البحرية ديفيد ماكان: "كل رأس يتنفس ويستجيب للمحيط بشكل منفصل. إنه أمر مذهل".

وأضاف "يبدو أن الرأس الأيمن يتحكم في الزعنفة اليمنى الأمامية، والرأس الأيسر يتحكم في الزعنفة اليسرى الأمامية، ومع هذا فإن التنسيق موجود بشكل متناغم من أجل سهولة الحركة والسباحة".

وتعد هذه من الحالات النادرة للغاية بين التوائم، حيث ينموان في جسد واحد ورأسين مختلفين.