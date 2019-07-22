25 مليون في 6 أيام... أغنية "إنساي" لمحمد رمضان وسعد المجرد تشعل يوتيوب

الأغنية حققت 25 مليون مشاهدة خلال 6 أيام فقط من إطلاقها على الموقع الأشهر لمقاطع الفيديو في العالم.

الأغنية تمتد لأكثر من 7 دقائق، وشهدت تحول حياة محمد رمضان وسعد لمجرد من الفقر إلى الغنى، بعد عثورهما على ثروة طائلة داخل سيارة، وأطلقا على نفسيهما لقبي "الأسطورة" و"المعلم"، وتحاول بعدها حبيبته العودة له مجددا، بعد أن تكتشف أنه أصبح ثريا، ولكنه يرفض كل محاولاتها.

وتم تصوير أغنية "إنساي"، بطريقة الفيديو كليب في باريس خلال الفترة الماضية، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، والأغنية من إخراج حسام الحسيني.