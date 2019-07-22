نورس يخطف كلبا أمام صاحبته

فقدت فتاة تدعى بيكا هيل كلبها، بعد أن التقطه نورس بمنقاره وطار به بعيدا أمام أعين صديقها، الذي كان بالقرب من المكان.

ووقع الحادث في مدينة بيتون بمقاطعة ديفون الإنجليزية يوم الأحد 21 يوليو/تموز الجاري عندما كانت صاحبة الـ24 عاما مع صديقها في حديقة المنزل.

وطار نورس، وفقا لصديق بيكا، باتجاة الكلب، الذي كان يتنزه في الحديقة، وأمسكه بمنقاره وطار به بعيدا.

Seagull snatches chihuahua from garden - leaving dog's owner distraughthttps://t.co/cFxHwg6qNu pic.twitter.com/RKKv7b2SIV — Daily Mirror (@DailyMirror) July 21, 2019

وقالت بيكا: "انقض النورس على الكلب وحمله إلى جهة مجهولة بلمح البصر. ولم نستطع متابعة النورس والكلب فقد طار به بسرعة. أنا لا أعرف أين كلبي الآن، ربما سقط".

وقررت بيكا نشر صور كلبها عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي أملة العثور عليه.