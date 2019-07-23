"الشرطي القطة"..موقف محرج للشرطة الملكية الكندية في بث مباشر (صورة)

الأمر للوهلة الأولى يبدو عاديا الى أن البث المباشر لم يخلو من الدعابة ولو كانت بطريق الخطأ.
فخلال بث المؤتمر في 19 يوليو/تموز، ظهر للجنرال زانيل شوابي، والتي كانت تتحدث عن الجريمة أمام الحضور، آذان و أنف وشارب كتلك الموجودة لدى القطط.
The B.C. RCMP are giving a press conference on the two people murdered on the Alaska Highway, and they have the cat ear filter on. pic.twitter.com/j8GvkvKA4u— Tyler Dawson (@tylerrdawson) ١٩ يوليو ٢٠١٩
لتلفت الواقعة الصحفي تايلر داوسون الذي "غرد" على "تويتر" قائلا " سعقدون مؤتمرا صحفيا عن جريمة آلاسكا على الطريق السريع والمقدم بأذن قطة".
لتعتذر إدارة شرطة كولومبيا البريطانية على ان يتم نشر فيديو جديد.
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