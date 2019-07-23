سائق متهور يصطدم بسيارة شرطة وشاحنته معبأة بمخدرات بقيمة 140 مليون دولار (فيديو)

صدم سائق متهور سيارته بسيارة شرطة كانت متوقفة إلى جانب الطريق في إحدى ضواحي مدينة سيدني الأسترالية، ليقع في مأزق كبير.

السائق المتهور، بحادثه أدى إلى تعرضه للإيقاف وتفتيش السيارة التي كان يستقلها، لتعثر الشرطة على مفاجأة كبيرة داخل السيارة.

حيث عثرت الشرطة على مخدرات بقيمة 200 مليون دولار أسترالي أي مايعادل 140 مليون دولار أمريكي، ووصلت كمية الشحنة المخبأة الى 270 كيلوغراما من الميثامفيتامين.

A 26-year-old driver is facing a lengthy jail term after crashing his van - filled with more than $200 million of the drug ice - into police cars parked out the front of a Sydney police station. https://t.co/8lB5ls2H3Z @Andrew_Denney #7NEWS pic.twitter.com/2pJblD9sfG — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) July 23, 2019

وأظهرت كاميرا مثبتة في الشارع لحظة اصطدام الشاب صاحب الـ26 عاما بسيارة الشرطة صباح يوم أمس الاثنين 22 يوليو/تموز، محاولا الفرار قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

ونشرت الشرطة لقطات مصورة للمخدرات المعبأة بعناية في صناديق من الورق المقوى والموضوعة في صندوق السيارة.