امتحن ذكاءك... أقصر اختبار ذكاء في العالم من 3 أسئلة و80% من المتقدمين رسبوا فيه

يعتبر هذا الاختبار واحد من أقصر اختبارات الذكاء في العالم، ويتألف من ثلاثة أسئلة رياضية، وتمكن من تجاوزه 17 في المئة فقط من الأشخاص الذين شاركوا به حول العالم.

نشر اختبار الذكاء هذا لأول مرة في العام 2005 عن طريق الأستاذ شين فريدريك من معهد "ميت"، وكجزء من بحثه أجرى فريدريك دراسة على 3 آلاف مشارك من خلفيات ثقافية متنوعة.

حتى ضم أشخاصا كانوا درسوا في أرقى الجامعات العالمية مثل ييل وهارفارد، إلا أن الكثيرين لم ينجحوا في الاختبار.

وجائت أسئلة الاختبار كالتالي:

1- مضرب وكرة ثمنهما معا 1.1 دولار، يزيد ثمن المضرب بدولار على ثمن الكرة، فكم يكون ثمن الكرة؟

2-توجد رقعة من أوراق الزنبق في بحيرة، وفي كل يوم يتضاعف حجم الرقعة، إذا كانت الرقعة تحتاج 48 يوما لتغطية البحيرة بالكامل، فكم من الوقت سيلزم الرقعة لتغطية نصف البحيرة؟

3-إذا كانت خمس ماكينات تحتاج خمس دقائق لصنع خمس قطع، فكم تحتاج 100 ماكينة لصنع 100 قطعة؟

وكانت كأكثر الإجابات الخاطئة شيوعا، هي أن ثمن الكرة هو 10 سنتات كإجابة عن السؤال الأول، و24 يوما كإجابة للسؤال الثاني و 100 دقيقة للسؤال الثالث.

أما الإجابات الصحيحة فهي، ثمن الكرة 5 سنتات للسؤال الأول، و 47 يوما للسؤال الثاني و 5 دقائق للسؤال الثالث.