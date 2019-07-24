8 أخطاء شائعة نفعلها باستمرار خلال الاستحمام تضر بالبشرة

يعتبر الاستحمام من أساسيات الكثيرين في حياتهم اليومية وله فوائد صحية كثيرة كتحسين صحة القلب و التنفس، كما وأنه هناك أخطاء شائعة نمارسها خلال الإستحمام تؤدي الى الإضرار بالبشرة.

الكثيرون من الأشخاص يمارسون بعض العادات خلال فترة الإستحمام وبطريقة خاطئة الأمر الذي يؤدي الى الإضرار بالبشرة، وهذه أشهر 8 أخطاء شائعة :

1- الوقت الطويل في الإستحمام: فالكثيرون يقضون أوقاتا طويلة في الإستحمام يصل بعضها أحيانا لساعة.

لكن الإطالة في الإستحمام قد تؤدي الى جفاف البشرة و الحكة ويجب أن لا تتجاوز فترة الإستحمام الـ5 دقائق.

2- منتجات التنظيف: والمقصود بها المنتجات القاسية كالصابون ذو الرائحة القوية أو المضاد للبكتيريا لأن هذه الانواع قد تؤدي الى جفاف البشرة و تهيج الجلد.

الرقم الهيدروجيني للبشرة يساوي 5.5، أي إنها حمضية إلى حد ما، ولكن معظم أنواع الصابون التقليدية تكون مرتفعة، وتصل أحيانا إلى 11، وعند غسل البشرة بهذه الأنواع يرتفع الرقم الهيدروجيني وهو ما يحفز البشرة لإنتاج الدهن الزائد لمقاومته واستعادة مستوى الرقم الهيدروجيني لمستواه الطبيعي، فينتج عنها جلد زيتي، وتكون البشرة دهنية.

3- الماء الساخن: ومن الأمور الشائعة الاستحمام بالماء الساخن وظهور البخار الأمر الذي يؤذي البشرة، حيث يجردها من زيوتها الطبيعية التي تفرزها الغدد الدهنية، ويفضل الاستحمام بالماء الفاتر.

4- استخدام الليفة: تعتبر الليفة من الأمور الهامة في الاستحمام، كما وتعتبر مكان جيدا للبكتيريا ولنمو الفطريات لذلك يفضل تعليقها بعد الاستحمام لتجف وتغيرها كل شهر، كما وتستخدم بشكل فردي وليس لجميع أفراد الأسرة.

5- شفرة الحلاقة: حيث يستخدم الكثيرون شفرات الحلاقة لفترة طويلة من الزمن، والتي تتسبب بتهيج البشرة في حال استخدمت ولم تكن حادة بشكل جيد وتؤدي الى اتهاب بصيلات الشعر.

6- منشفة التجفيف: عندما تجفف بشرتك بمنشفة، يبدو الأمر كأنك تخدش بشرتك، ولتجفيف بشرتك، لا تحرك المنشفة مطلقا بقسوة على وجهك وجسمك، ولكن ثبتها دون حراك.

7- ترطيب البشرة: الاستحمام حتى وان كان لفترة زمنية قصيرة فإنه يمنع إفراز الغدد الدهنية للزيوت ولذلك يفضل ترطيب الجسم بأكمله خلال دقيقة واحدة بعد الخروج من الحمام.

8- استخدام البلسم ومنعم الشعر: من الأفضل غسل شعرك أول، وتشطيفه، ثم الانتقال إلى بقية جسمك بعد ذلك، لإزالة ما تبقى من بلسم وشامبو.

لأن غسل الجسم وبعده غسل الرأس لإزالة البلسم يمكن أن يؤدي لإنسدام مسام البشرة.