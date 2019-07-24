مهاجم أفريقي يتلقى دجاجة حية مكافأة تألقه (صورة)

تشتهر ملاعب كرة القدم الأفريقية بالعديد من الطرائف والغرائب، ليشهد أحد ملاعب دولة مالاوي، حدثا لم يخل من الغرابة والطرافة في آن واحد.

قرر أحد مشجعي فريق "بيغ بوليتس" تكريم مهاجم الفريق، فقدم له دجاجة حية كهدية تقدير من المشجع للمهاجم على أدائه الجيد، ومساهمته في فوز فريقه الكبير على منافسه.

ليصدر نادي "بيغ بوليتس" بيانا غاضبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يستغرب فيه من حجم السخرية التي تم بها تناول الخبر، ويوضح بعض العادات التي تخص النادي وجماهيره.

وعقب انتهاء المباراة نزل المشجع وهو يحمل صندوقا كرتونيا مثقوبا مدونا عليه اسم اللاعب، وقبله حرفا BB، وهما يرمزان للنادي، وبعد أن صافح اللاعب فوجئ المشجعون الموجودون في الملعب بالمشجع ينحني على الصندوق، ويُخرج منه دجاجة حية بيضاء وعليها خطوط باللون الأحمر وهي ألوان فريق بيغ بوليتس.