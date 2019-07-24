شاهد قدرة الأمير هاري على التحدث بلغة الشمبانزي

زارت المتخصصة في الرئيسيات وعلم السلوك والأنثروبولوجيا، وسفيرة الأمم المتحدة للسلام، جين جودال، قصر باكنغهام، التي قضت الكثير من الوقت في دراسة سلوك الشمبانزي. وفي الوقت نفسه أظهر الأمير هاري قدرة على التحدث بلغة هذا النوع من القرود.

وسألت عالمة الأحياء حفيد الملكة إليزابيث الثانية، عما إذا كان يتذكر كيفية إلقاء التحية التقليدية للشمبانزي. وتقدم الأمير نحو العالمة وحنا ركبته وربت على رأسها وعانقها، ثم أدوا رقصة الشمبانزي معًا.

وأعرب الأمير هاري عن اهتمامه بعمل الدكتورة جودال وأيد رغبتها في تحفيز أكبر عدد ممكن من الشباب للعمل على حماية الطبيعة.

ويشار إلى أن الأمير هاري يتولى رئاسة الحدائق الأفريقية، ويعمل أيضًا مع برنامج حماية وحيد القرن.

وتقضي غودال، التي أتمت في 2017 عامها الـ83، قرابة 300 يوم من الـ365 في العام في سفر متواصل، بهدف دراسة التفاعلات الاجتماعية والأسرية للشمبانزي، وتعتبر غودال أكثر العلماء خبرةً في هذا المجال، ويعتبرها كثيرون مثلًا أعلى، ويُحتفى بها من الأكاديميين والهواة على حد سواء.