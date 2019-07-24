شاهد قدرة الأمير هاري على التحدث بلغة الشمبانزي

وسألت عالمة الأحياء حفيد الملكة إليزابيث الثانية، عما إذا كان يتذكر كيفية إلقاء التحية التقليدية للشمبانزي. وتقدم الأمير نحو العالمة وحنا ركبته وربت على رأسها وعانقها، ثم أدوا رقصة الشمبانزي معًا.
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A couple of captured moments between The Duke of Sussex and Dr. Jane Goodall at today’s event. The pair share an impromptu dance and ‘Chimpanzee Greeting’ which Jane taught The Duke when they first met. Today’s event was full of education, inspiration and fun. Because working hard and playing hard are not mutually exclusive... 🐒 For more information on today’s special event on Roots & Shoots, please see previous post.
وأعرب الأمير هاري عن اهتمامه بعمل الدكتورة جودال وأيد رغبتها في تحفيز أكبر عدد ممكن من الشباب للعمل على حماية الطبيعة.
ويشار إلى أن الأمير هاري يتولى رئاسة الحدائق الأفريقية، ويعمل أيضًا مع برنامج حماية وحيد القرن.
وتقضي غودال، التي أتمت في 2017 عامها الـ83، قرابة 300 يوم من الـ365 في العام في سفر متواصل، بهدف دراسة التفاعلات الاجتماعية والأسرية للشمبانزي، وتعتبر غودال أكثر العلماء خبرةً في هذا المجال، ويعتبرها كثيرون مثلًا أعلى، ويُحتفى بها من الأكاديميين والهواة على حد سواء.
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