زوج أحذية رياضية يحطم رقما قياسيا ويباع في مزاد مقابل 437 ألف دولار

حطم زوج من الأحذية الرياضية المخصصة للركض صنع عام 1972، وهو من أوائل الأحذية التي انتجتها شركة "نايكي"، رقما قياسيا عندما جرى بيعه في مزاد علني مقابل 437 ألفا و500 دولار.

كان زوج الأحذية المعروف باسم نايكي (مون شو)، والذي صممه بيل بورمان مدرب الركض المشارك في تأسيس نايكي للعدائين المشاركين في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية عام 1972، أهم معروضات أول مزاد على الإطلاق تخصصه دار سوذبي للمزادات في نيويورك للأحذية الرياضية.

وقالت الدار إن هذا السعر أصبح رقما قياسيا لزوج من الأحذية الرياضية يباع في مزاد. ولم يعرف على الفور المشتري في المزاد الذي أقيم على الإنترنت.

A rare pair of Nike sports shoes have sold at auction for £351,772.



100 pairs of different trainers were sold at the auction - and all 100 were bought by the same person.



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وبلغ أعلى سعر سابق في مزاد علني لأحذية رياضية 190 ألفا و373 دولارا وكان ذلك في كاليفورنيا في عام 2017 مقابل زوج من الأحذية لشركة كونفرس يحمل توقيعا وقيل إن مايكل جوردان نجم كرة السلة الأمريكي ارتداه أثناء المباراة النهائية لمنافسات كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية عام 1984.

وذكرت دار سوذبي أن التسعة وتسعين زوجا الباقية من الأحذية الرياضية، والتي كانت مطروحة في الأساس للبيع في المزاد، جرى بيعها بشكل خاص دفعة واحدة في الأسبوع الماضي مقابل 850 ألف دولار.

وأضافت أن جامع السيارات والمستثمر الكندي ميلز نادال هو الذي اشترى بقية الأحذية ويعتزم عرضها في متحفه الخاص للسيارات في تورنتو، بحسب مانقلت "رويترز".