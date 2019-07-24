تأكيد طلاق ملكة جمال موسكو من ملك ماليزيا السابق

أكد المحامي السنغافوري كو تيان هوا، المحامي الشخصي للملك السابق لماليزيا، سلطان ولاية كلنتن محمد الخامس، طلاق الملك وزوجته، ملكة جمال موسكو أوكسانا فويفودينا.

وأعلن المحامي بشكل رسمي الطلاق لوسائل الإعلام ونسخة تصريحه موجودة على صفحة مكتب المحاماة "Eversheds Harry Elias LLP".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra) 21 Июл 2019 в 4:33 PDT

وحسب الوثيقة، أجري الطلاق بالثلاثة يوم 22 يونيو/حزيران عام 2019 وتم إصدار شهادة الطلاق يوم 1 يوليو/تموز.

وأضاف المحامي: وباسم العائلة الملكية نرجو منكم احترام خصوصية السلطان محمد الخامس.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra) 17 Июл 2019 в 9:54 PDT

وهناك معلومات من صديقة الزوجة السابقة، ليليا ناستايفا، أن أوكسانا فويفودينا كانت مستعدة لإجراء اختبار الحمض النووي لتحديد أبوة الطفل لإثبات إخلاصها لزوجها السابق، فحسب المصدر صدق محمد الخامس مزاعم محاميه بأن زوجته تخونه.

وتزوج محمد الخامس من أوكسانا في نوفمبر/تشرين الأول 2018 وبعدها تنازل محمد الخامس عن العرش وفي مايو/أيار 2019 أنجبت أوكسانا صبيا ومن بضعة أيام عادت الطليقة إلى موسكو.