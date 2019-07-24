"حفاضات ذكية" تبلغ الآباء متى يتبول أطفالهم ومتى ينامون

يتجه التطور التقني لدخول جميع أجزاء الحياة اليومية وحتى الدقيقة منها، حيث اتجهت شركة تقنية لتطوير "حفاضات ذكية" لتسهل تعاملهم مع الأطفال.

وقامت شركة "Verily"، المتخصصة في علوم الصحة، وهي الشركة الشقيقة لـ"جوجل"، بتطوير نظام لمراقبة الطفل، يعتمد على "حفاضات ذكية"، بالتعاون مع شركة Pampers، لاستخدام أجهزة استشعار، وبرامج، وفيديو لمتابعة متى ينام الأطفال، ومتى يتبولون، ومتى يتغوطون.

Privacy activists sound bum note over new smart nappies https://t.co/MmMHI8oDGy via @IrishTimesBiz — Carlos Richer (@CarlosRicher) ٢٠ يوليو ٢٠١٩

وسيتمكن الآباء من تربية أطفال بسلوكيات محددة، من خلال إرفاق جهاز استشعار لنشاط الطفل في الحفاض، يرصد بيانات بالوقت الذي يصبح فيه الحفاض مبتلا، ووقت نوم الطفل، ويرسل تلك البيانات إلى تطبيق يحلل الأنشطة اليومية والأسبوعية لعرض مدى تطور الطفل.

تقول الشركات إن بيانات الأطفال الفردية ستكون في متناول آبائهم فقط، لكنها سوف تستخدم البيانات المجمعة لتحسين المنتج، واستكشاف مجالات جديدة يمكن من خلالها مساعدة الآباء على العناية بأطفالهم بطريقة أفضل.

ورغم ذلك، أبدى نشطاء الخصوصية رفضهم لذلك المنتج. وقال جيفري شيستر، المدير التنفيذي لمركز الديمقراطية الرقمية:قد يجد الآباء هذا النظام الجديد مريحا، لكنهم لا يدركون مخاطر ذلك على خصوصيتهم.